Göttingen: Göttinger Flüchtlingshilfe / Aktuelle Zahlen

Pressemeldung vom 29. September 2016, 16:28 Uhr

In Unterkünften der Stadt Göttingen werden gegenwärtig 1.361 geflüchtete Menschen betreut. Hinzu kommen 81 unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge. +++ Seit 2013 hat die Stadt Göttingen 2.214 Flüchtlinge aufgenommen, allein in diesem Jahr bislang 751.+++ Bis Ende 2016 ist mit weiteren rund 600 Flüchtlingen zu rechnen,. (Alle Zahlen auf dem Stand: 27. September 2016) +++ Seit März 2016 werden der Stadt wöchentlich ca. 20 weitere Geflüchtete zugewiesen. Die meisten kommen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und dem Sudan. Es gibt inzwischen allerdings weitere 24 Herkunftsländer. Bei den Geflüchteten handelt es sich zu rund 80 Prozent um junge Männer. +++ Die Städtische Wohnungsbau GmbH wird am Freitag, 30. September 2016, zwischen 12.00 und 16.00 Uhr ihr Wohnbauprojekt im Hagenweg 6A der Öffentlichkeit vorstellen. Die Stadt wird das Gebäude anmieten und dort Flüchtlingsfamilien sowie alleinstehende weibliche Flüchtlinge unterbringen. +++ Die im Frühsommer in Betrieb genommene neue Unterkunft am Schützenanger mit einer Kapazität für 200 Personen ist fast komplett belegt. +++ In dieser Woche konnten die letzten beiden Abschnitte des städtischen Neubaus an der Europaallee (Gesamtkapazität: 300 Personen) in die Verantwortung der Sozialverwaltung übergeben werden. +++ Nach Beobachtung der Sozialverwaltung setzt inzwischen der Familiennachzug bei anerkannten Flüchtlingen ein. Die Suche nach angemessenem Wohnraum für Großfamilien mit bis zu neun Personen gestaltet sich schwierig.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit