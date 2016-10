Göttingen: Geänderte Rufnummern für das Jugendamt am Standort Duderstadt

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 15:40 Uhr

Neue Durchwahlnummern ab 18.10.2016

Beschäftigte des Jugendamts des Landkreises Göttingen am Standort Duderstadt sind künftig unter neuen Rufnummern erreichbar. Die bisherigen Durchwahlnummern werden vierstellig und dazu um die vorangestellten Ziffern „19“ ergänzt. Vorwahl und Kopfnummer bleiben unverändert. Die Durchwahlnummern lauten künftig also: 05527 8467-19xx.

Die Umstellung erfolgt am Dienstagvormittag, 18.10.2016. In der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr ist das Jugendamt am Standort Duderstadt deshalb telefonisch nicht erreichbar. Ab 12:00 Uhr gelten die neuen Durchwahlnummern. Unverändert bleibt die Rufnummer der Vermittlung. Sie ist erreichbar unter Telefon 05527 8467-0. Die Beschäftigten des Jugendamts am Standort Duderstadt sind zudem über die zentrale Vermittlung der Kreisverwaltung erreichbar unter Telefon 0551 525-0.

Quelle: Landkreis Göttingen