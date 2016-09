Göttingen: FACHTAGUNG „GEFLÜCHTETE MÄDCHEN UND FRAUEN“

Pressemeldung vom 26. September 2016, 13:55 Uhr

Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Weniger bekannt ist, dass 30 Prozent der Geflüchteten, die in Deutschland Schutz suchen, Frauen und Mädchen sind. Auf dieser Flucht sind viele von ihnen auf sich allein gestellt. Fluchtursachen und -erlebnisse können einen besonderen Unterstützungs- bedarf auslösen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet das Netzwerk Frauen/Mädchen und Gesundheit Niedersachsen, das vom Niedersächsischen Sozialministerium, von den Landesverbänden von pro familia und des Sozialverbandes Deutschland sowie der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen getragen wird, zusammen mit der Stadt Göttingen und dem Frauen- und MädchenGesundheitsZentrum Region Hannover am Dienstag, 25. Oktober 2016, eine Fachtagung im Neuen Rathaus der Stadt Göttingen. Mit dem Vortrag „Interkulturelles Verstehen: Eine geschlechtssensible Perspektive“ startet Rebekka Cöster diese Fachtagung und thematisiert Stereotypen und Vorurteile gegenüber den geflüchteten Mädchen und Frauen und regt so zur Selbstreflexion an. Viele Frauen und Mädchen haben im Krieg und auf der Flucht geschlechtsspezifische Gewalt erlitten und brauchen in den Flüchtlingsunterkünften eine fachgerechte und empathische Unterstützung. Im zweiten Vortrag widmet sich Karin Griese von der Frauenrechts- und Hilfsorganisation medica mondiale dem stress- und traumasensiblen Umgang mit geflüchteten Mädchen und Frauen. Das von Dr. Ute Sonntag von der Landesvereinigung Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen geführte erste Interview beschäftigt sich mit den Fortbildungsangeboten für Ehren- und Hauptamtliche. Susan Bagdach vom Interkulturellen Frauen-und Mädchen-Gesundheitszentrum Holla e.V. und Lidia Barbacil Lopez vom Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. berichten über Ihre Arbeit. Praxisbeispiele und Projekte zum Nachahmen stehen nachmittags im Mittelpunkt. Hebammenwissenschaftlerin Marina Weckend berichtet von ihrer Hebammenhilfe in einer Flüchtlingsunterkunft. Anschließend wird Antoaneta Slavova von Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung Langenhagen e.V. einen Einblick in die Praxisarbeit anhand des Projektes „Ressourcenorientierte kunsttherapeutische Gruppe für geflüchtete Frauen“ geben. Das von Edith Ahmann vom Frauen-und MädchenGesundheitsZentrum Hannover geführte zweite Interview beschließt den Nachmittag: Barbara Ernst von pro familia Göttingen berichtet über die Erfahrungen aus der langjährigen Beratung von geflüchteten Frauen und Mädchen des Erstaufnahmezentrums Friedland. Duygu Sipahioglu/Mädchenhaus KOMM Hannover stellen das Projekt „SPEAK UP“ vor. „Ich freue mich sehr, dass wir mit dieser Fachtagung den Erfahrungsaustausch über die praktische Arbeit mit geflüchteten Mädchen und Frauen auch hier vor Ort verstärken können“ begründet Christine Müller, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, ihr Kooperationsinteresse und ist sich sicher dass alle was für ihre Arbeit mitnehmen können. Das garantiere die vielfältige Expertise, die das Programm bereithalte.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit