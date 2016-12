Göttingen: Fachbereich Jugend in Hann Münden nicht für Publikumsverkehr geöffnet

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 10:25 Uhr

Der Fachbereich Jugend in Hann. Münden ist in der kommenden Woche nur eingeschränkt erreichbar. Im Zeitraum 19.12.2016 bis 22.12.2016 ist der Allgemeine Soziale Dienst – Team Hann. Münden – nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Grund dafür sind notwendige Aktualisierungen der Software des Fachbereichs Jugend. In Notfällen ist der Fachbereich Jugend in Hann. Münden in diesem Zeitraum telefonisch erreichbar unter der zentralen Rufnummer 0551 525-2169.

Quelle: Landkreis Göttingen