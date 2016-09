Göttingen: ENTWICKLUNG DES RADVERKEHRS: ERGEBNISSE DER ONLINE-BEFRAGUNG

Pressemeldung vom 26. September 2016, 13:57 Uhr

Im Rahmen der Erarbeitung des Radverkehrsentwicklungsplans stehen die inzwischen auch veröffentlichten Ergebnisse der Online-Umfrage fest, die im Anschluss an ein von der Stadt veranstalteten Bürgerforums am 31. Mai 2016, für sechs Wochen stattgefunden hatte. Nach der ersten Berichterstattung im Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke im Januar 2016 und dem Bürgerforum im Mai soll die Onlinebefragung den strategischen Rahmenplan unterstützen, der die Entwicklung des Radverkehrs in den kommenden zehn Jahren erfassen soll. Die Ergebnisse der Umfrage wurden am Donnerstag, 8. September 2016, im Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke vorgestellt und können nun auf der Homepage der Stadt unter www.goettingen.de/radverkehrsentwicklung eingesehen werden. Die eingegangenen Anregungen und Vorschläge werden bei der weiteren Bearbeitung Berücksichtigung finden und in einem zweiten Bürgerforum im ersten Halbjahr 2017 vorgestellt und diskutiert werden. Die häufigsten Fragen zum Thema, zum Beispiel „Was ist der Radverkehrsentwicklungsplan?“ oder „Was ist ein Radverkehrsnetz und warum besteht es nicht nur aus Radwegen?“ werden unter www.goettingen.de/radverkehrsentwicklung beantwortet. Außerdem findet man dort den Online-Fahrradstadtplan mit Routenempfehlungen, einen Rückblick auf die Grundlagen des Gesamtkonzepts „Klimaplan Verkehrsentwicklung“ und eine Zeitschiene, die die anstehende Veranstaltung temporär einordnet.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit