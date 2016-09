Göttingen: Einbürgerung von 17 Menschen aus verschiedenen Nationen

Pressemeldung vom 15. September 2016, 13:23 Uhr

Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft im Kreishaus

Die deutsche Staatsbürgerschaft haben 17 Menschen aus 10 verschiedenen Nationen erhalten. Mit Aushändigung der Einbürgerungsurkunden durch Erste Kreisrätin Christel Wemheuer am heutigen Mittwoch wurde die Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft wirksam. Die Feierstunde im Göttinger Kreishaus nutzte Wemheuer, um die Neubürger willkommen zu heißen: „Ich freue mich über 17 neue Einwohnerinnen und Einwohner in unseren Gemeinden.“ Vor dem Hintergrund der Flüchtlingssituation fügte sie persönliche Worte hinzu. „Diese Einbürgerungsveranstaltung zeigt mir: Integration kann gelingen. Und sie zeigt mir: Beide Seiten profitieren davon – wenn beide Seiten aufeinander zugehen und sich darauf einlassen.“ In Deutschland könnten sich die Menschen mit ihrem jeweiligen kulturellen Hintergrund frei entfalten, führte Wemheuer weiter aus und appellierte an die Gäste der Feierstunde: „Es ist daher unabdingbar, dass wir gemeinsam die Regeln des Zusammenlebens akzeptieren. Dazu gehören die Gleichberechtigung von Mann und Frau, dazu gehört das Toleranzgebot, dazu gehört die Freiheit der Religionsausübung.“ Die Neubürger kommen aus Ungarn, Polen, den Niederlanden, Groß Britannien, Griechenland, Serbien, China, dem Kosovo, Tunesien und Armenien. Die Feierstunde mit dem Bekenntnis zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne findet drei- bis viermal im Jahr im Kreishaus statt.

Quelle: Landkreis Göttingen