Göttingen: Dransfelder Straße: Sanierungsarbeiten / Folgen für den Busverkehr

12. Oktober 2016

In der Zeit vom Montag, 10., bis Mittwoch, 12. Oktober 2016, kommt es im Einmündungsbereich der Dransfelder Straße und des Hetjershäuser Weges zu Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke, die in der Dransfelder Straße unter halbseitiger Sperrung erfolgen. Der Verkehrsregelung dient eine mobile Lichtsignalanlage. Der Hetjershäuser Weg bleibt dagegen über die Dauer der Baumaßnahme für den Durchgangsverkehr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Eine großräumige Umleitung über die Route Otto-Brenner-Straße – Lange Rekesweg – Brunnenbreite wird ausgeschildert. Die Linie 61 der Göttinger Verkehrsbetriebe wird während der Bauarbeiten ab Haltestelle „Kauf Park“ über Otto-Brenner-Straße und Brunnenbreite nach Hetjershausen geführt, um dort die nächste reguläre Haltestelle „In der Wehm“ zu bedienen. Die Haltestellen „Dransfelder Straße“, „Groß Ellershausen“ und „Mittelbergschule“ entfallen vorübergehend; die Linie 62 bedient die Ortslage Groß Ellershausen weiterhin. Am 10. und 11. Oktober wird die Linie 61 abends, wenn die Linie 62 nicht mehr verkehrt, durch ein Linientaxi zwischen Kauf Park und Groß Ellershausen ersetzt. Das hat am Kauf Park Anschluss an die Linie 61. Weitere Informationen zu den Auswirkungen auf den Busverkehr finden sich unter www.goevb.de .

