Pressemeldung vom 30. November 2016, 15:06 Uhr

Am Montag, 05. Dezember 2016, bietet der „Treffpunkt Doppelklick“ von 10.00 bis 12.00 Uhr Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, das Internet mit seinen vielfältigen Angeboten zu nutzen. Im 1. Obergeschoss der Stadtbibliothek, Thomas-Buergenthal-Haus, Gotmarstraße 8 helfen in diesen zwei Stunden ehrenamtlich arbeitende Seniorinnen und Senioren bei Problemen und Fragen weiter. Einzige Voraussetzung sind unbedingt erste praktische Erfahrungen im Internet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos.

Vorlesen in der Zweigstelle Weende

Kerstin Wagner stellt am Montag, 05. Dezember 2016, in der Zweigstelle Weende der Stadtbibliothek (Hennebergstraße11), das Buch „Weihnachtsfest mit Hindernissen“ von Barbara Peters mit Illustrationen von Regine Altegoer vor. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr und richtet sich an Kinder ab vier.

Zum Inhalt: Weil sich Danko Dachs, der jedes Jahr eine Weihnachtsfeier in seiner Höhle vorbereitet, beim Christbaumholen das Bein bricht, droht das gemeinsame Weihnachten auszufallen. Doch als Felix Waschbär und Jonas Igel den Dachs am Weihnachtstag besuchen, erleben sie eine tolle Überraschung.

