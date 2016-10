Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 13:21 Uhr

Am Montag, 10. Oktober 2016, bietet der „Treffpunkt Doppelklick“ von 10.00 bis 12.00 Uhr Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, das Internet mit seinen vielfältigen Angeboten zu nutzen. Im 1. Obergeschoss der Stadtbibliothek, Thomas-Buergenthal-Haus, Gotmarstraße 8, helfen in diesen zwei Stunden ehrenamtlich arbeitende Seniorinnen und Senioren bei Problemen und Fragen weiter. Einzige Voraussetzung sind unbedingt erste praktische Erfahrungen im Internet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos.

Vorlesen in der Zweigstelle Weende

Kerstin Wagner stellt am Montag, 10. Oktober 2016, in der Zweigstelle Weende der Stadtbibliothek (Hennebergstraße11), das Buch „Kleiner Panda Pai – Unterwegs ins Abenteuer“ von Saskia Hula nit Illustrationen von Kerstin Schoene vor. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr und richtet sich an Kinder ab vier.

Zum Inhalt: Jetzt bin ich groß genug für ein bisschen Abenteuer, beschließt der kleine Panda Pai eines Tages und macht sich auf, die Welt außerhalb seines Zuhauses im Wildpark zu erkunden. Weit kommt er dabei nicht, bevor er sich verläuft und auf der Suche nach dem Heimweg von Tier zu Tier geschickt wird – weil niemand so recht weiß, wer der kleine rote Klettermax ist.

5vor11 im Lesesalon

In der Reihe „5vor11 im Lesesalon“ liest Birgit Mannigel am Donnerstag, 13. Oktober 2016, ab 10.55 Uhr in der Stadtbibliothek Göttingen aus „Geschlossene Gesellschaft – ein Reichtumsbericht“ von Dennis Gastmann. Treffpunkt ist der Lesesalon im 1. Obergeschoss der Stadtbibliothek, Thomas-Buergenthal-Haus, Gotmarstraße 8. Der Eintritt ist frei.

Zum Inhalt: Reporter Dennis Gastmann reist von Marbella nach Monaco, von Cannes nach Sylt, von London nach Katar, um die Menschen kennenzulernen, die sich fast die Hälfte des weltweiten Vermögens teilen. So entsteht das ungeschönte, aber charmante Porträt einer Parallelwelt, in der Geld keine Rolle mehr spielt.

Vorlesen am Samstag in der Kinderbibliothek

Am Samstag, 15. Oktober 2016, liest Christa Ahrendt ab 11.00 Uhr in der Reihe: „Kommt, wir lesen euch vor“ aus „Benny Bärentatze und die kleine Weltreise“ von Katja Reider und Tim Warnes. Eltern und Kinder treffen sich in der Kinderbibliothek im 1. Obergeschoss der Stadtbibliothek, Thomas-Buergenthal-Haus, Gotmarstraße 8. Der Eintritt ist frei.

Zum Inhalt: Benny Bärentatze packt die Abenteuerlust. Zusammen mit seiner Freundin Fiona Fuchs macht er sich auf große Reise. Sie durchqueren reißende Pfützen, erklimmen die höchsten Hügel und stellen sich gefährlichen Schmetterlingen.

Solche Abenteuer machen natürlich hungrig. Wie gut, dass Mama Bär mit dem herrlich duftenden Kuchen gleich am anderen Ende des Gartens wartet. Zu Hause ist es eben doch am schönsten – und aufregend sowieso!

