Göttingen: „BUNTES GÖTTINGEN“

Der Rat hat Mitte August die Weichen gestellt, der Oberbürgermeister anschließend die Initiative ergriffen: „Buntes Göttingen“ heißt das große Fest der Bürger/innen dieser Stadt, auf dem sich Göttingen am Sonnabend, 1. Oktober 2016, als vielfältige, weltoffene und tolerante Kommune präsentiert, in der Gewalt, Faschismus und Rassismus keinen Platz haben. Viele machen mit, noch mehr wollen und werden auf den Marktplatz vor dem Alten Rathaus kommen, wo das Fest von 10.00 bis 13.00 Uhr stattfindet. Einzelheiten zum Programm gibt es auf einer Pressekonferenz am Dienstag, 27. September 2016, ab 10.30 Uhr im Sitzungssaal 106 im 1. Obergeschoss des Neuen Rathauses durch Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler sowie als Vertreter für die zahlreichen Veranstaltungspartner durch Generalmusikdirektor Christoph-Mathias Mueller (Göttinger Symphonie Orchester) und Intendant Nico Dietrich (Junges Theater).

