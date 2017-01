Göttingen: Bundesverdienstkreuz für Siegfried Vahldieck

Pressemeldung vom 24. Januar 2017, 15:54 Uhr

Der Bundespräsident hat auf Vorschlag des Niedersächsischen Ministerpräsidenten das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Siegfried Vahldieck verliehen. Landrat Bernhard Reuter wird diesen Orden überreichen. Die Überreichung findet statt am Samstag, 28.01.2017, um 10:30 Uhr Welfenschloss Herzberg, Rittersaal, 37412 Herzberg am Harz Pressevertreter sind zu dieser Veranstaltung eingeladen. Siegfried Vahldieck engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für das Gemeinwohl, unter anderem mit Funktionen im Deutschen Roten Kreuz, im Sozialverband Deutschland und in der Kommunalpolitik.

Quelle: Landkreis Göttingen