Göttingen: Bilanz der Göttinger Figurentheatertage 2017

Pressemeldung vom 27. Februar 2017, 16:57 Uhr

Am heutigen Montag, 27.02.2017 enden mit der Vorstellung „Händels Hamster“ vom Theater der Nacht im Alten Rathaus die 32. Göttinger Figurentheatertage. In den insgesamt 16 Tagen des Festivals gab es kleine und große Höhepunkte des professionellen Figurentheaters zu sehen. 17 Gastspielgruppen haben in 36 Veranstaltungen die Bandbreite des Figuren- und Objekttheater gezeigt.

Rund 4.900 Besucherinnen und Besucher erfreuten sich an den Kindervorstellungen im Lumière, Alten Rathaus und dem GDA Wohnstift sowie an den Abendveranstaltungen im Jungen Theater, Alten Rathaus, bei Woggon, in der musa und dem GDA Wohnstift, sowie im Deutschen Theater.

Allein 1.300 Kinder aus Kindergärten und Schulen nutzten das Angebot. 1.600 Besucher waren es bei den Familienveranstaltungen und weitere 2.000 Besucher konnten die Abendveranstaltungen verbuchen.

Die Veranstaltungen des Fachdienstes Kultur der Stadt Göttingen waren zu 94% ausgelastet und somit ein großer Erfolg. Etliche Abendveranstaltungen waren ausverkauft, die Kinderveranstaltungen sehr gut nachgefragt. So hat es sich wieder einmal gezeigt, dass das Göttinger Publikum großes Interesse an dem alljährlichen Festival hat und die Qualität der Inszenierungen dieses Publikum mehr als zufrieden stellt.

Über den Internetkartenverkauf konnten nachweislich auch Besucher aus Nord- und Süddeutschland nach Göttingen gelockt werden.

Mit 16 Festivaltagen ist das Göttinger Festival eines der längsten Festivals dieser Art in Deutschland. Es hat seinen Platz im Kulturangebot der Stadt Göttingen mehr als verdient und wird von vielen als kultureller Höhepunkt wahrgenommen.

Die Kids-Reporter des Festivals werden ihre Eindrücke, Interviews mit Puppenspielern und Figuren am 4. März ab 12:00 Uhr im Stadtradio Göttingen präsentieren.

Ausblick:

Die 33. Göttinger Figurentheatertage finden vom 10. bis 25. Februar 2018 statt. Das Programm wird ab Anfang Dezember 2017 auf der Internetseite eingestellt.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit