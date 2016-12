Göttingen: Auswahl der schönsten Weihnachtsmarktstände

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 11:28 Uhr

Besucherinnen und Besucher des Göttinger Weihnachtsmarktes hatten bis zum 11. Dezember die Gelegenheit, die aus ihrer Sicht schönsten Stände in den Kategorien „Essen & Trinken“, „Bäckerei, Crêperie & Süßwaren“ sowie „Kunsthandwerk & Andere“ zu wählen. Die Bekanntgabe der schönsten Stände und die Übergabe der entsprechenden Urkunden werden am Donnerstag, 22. Dezember 2016, erfolgen. Treffpunkt: um 15.00 Uhr am Hochcafé. Von dort aus geht es zu den ausgewählten Ständen.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit