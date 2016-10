Göttingen: Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:20 Uhr

Die Änderung der Friedhofsgebührensatzung in Göttingen auf Grundlage der Kalkulation für 2017 und die Zuschussvergabe für Göttinger Umwelt- und Naturschutzverbände sind Themen der 33. Sitzung des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz, der am Dienstag, 25. Oktober 2016, ab 15.30 Uhr im Sitzungssaal 118 im 1. Obergeschoss des Neuen Rathauses tagt. Dort schließt sich um 16.15 Uhr die 32. Sitzung des Betriebsausschusses Umweltdienste an, der sich mit dem Jahresabschluss 2015 sowie einigen Betriebsabrechnungen 2015 der Göttinger Entsorgungsbetriebe beschäftigt. Weiteres Thema laut Tagesordnung: „Straßenreinigung“.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit