Göttingen: Amtsblatt Nr. 20 erscheint am 5. Oktober

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 13:25 Uhr

Insgesamt sechs Auslegungs- und Aufstellungsbeschlüsse für aktuelle Bebauungsplanverfahren und Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans werden in der 20. Ausgabe des Amtsblatts für die Stadt Göttingen in diesem Jahr veröffentlicht, die am Dienstag, 5. Oktober 2016, erscheint. Weitere Themen der aktuellen Ausgabe: Die Verlängerung der Sanierungsdurchführung im Gebiet „Historische Altstadt – Nord“, die Ankündigung einer Einziehung im Elliehäuser Weg und die Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses zur technischen Sicherung von Bahnübergängen. Das Amtsblatt ist kostenlos im Info – Büro im Neuen Rathaus, im Alten Rathaus, in der Stadtbibliothek sowie in den Verwaltungsstellen Geismar, Grone und Weende erhältlich und auch im Internet unter www.goettingen.de/amtsblatt zu finden.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit