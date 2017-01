Göttingen: Amtsblatt Nr. 1 erscheint am 12. Januar

Pressemeldung vom 11. Januar 2017, 14:08 Uhr

Um den Aufstellungsbeschluss und die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen einer Veranstaltung am Mittwoch, 18. Januar 2017, (ab 18.00 Uhr in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums, Grotefendstraße) für die 3. Änderung des Bebauungsplans Göttingen Nr. 7 „Nonnenstieg Nordwest“ geht es in der ersten Ausgabe des Amtsblatts für die Stadt Göttingen in diesem Jahr, die am Donnerstag, 12. Januar 2017, erscheint. Das Amtsblatt ist kostenlos im Info – Büro im Neuen Rathaus, im Alten Rathaus, in der Stadtbibliothek sowie in den Verwaltungsstellen Geismar, Grone und Weende erhältlich und auch im Internet unter www.goettingen.de/amtsblatt zu finden.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit