Göttingen: AMTLICHES ERGEBNIS IM GEMEINDEWAHLAUSSCHUSS / AMTSBLATT NR. 18

Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:41 Uhr

Der Gemeindewahlausschuss hat am Donnerstag, 15. September 2016, das amtliche Endergebnis der Ratswahl und der neun Ortsratswahlen beschlossen. Nachdem einzelne Nachkorrekturen der Gemeindewahlleitung erörtert wurden und der Gemeindewahlausschuss kein Grund zu Beanstandungen hatte, konnte Gemeindewahlleiter Erik Feßler die Sitzung des Gemeindewahlausschusses planmäßig beenden. Das Ergebnis wird ab Freitag, 16. September 2016, öffentlich im Schaukasten im Erdgeschoss des Neuen Rathauses ausgehängt und in der kommenden Woche in der 19. Ausgabe des Amtsblatts für die Stadt Göttingen veröffentlicht. Die Wahlbekanntmachung zur Stichwahl des Landrates wird bereits in einer Amtsblattausgabe veröffentlicht, die am Montag, 19. September 2016, erscheint. Die Bekanntmachung hängt zudem seit Freitag, 16. September 2016, im Schaukasten für amtliche Bekanntmachungen des Neuen Rathauses aus. Außerdem Thema in der 18. Ausgabe des Amtsblattes: Die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover. Das Amtsblatt ist kostenlos im Info – Büro im Neuen Rathaus, im Alten Rathaus, in der Stadtbibliothek sowie in den Verwaltungsstellen Geismar, Grone und Weende erhältlich und auch im Internet unter www.goettingen.de/amtsblatt zu finden.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit