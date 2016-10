Göttingen: Amt für Soziales nicht erreichbar

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 15:30 Uhr

Das Amt für Soziales des Landkreises Göttingen ist an zwei Tagen nicht erreichbar. Die Beschäftigten an den Standorten Göttingen, Hann. Münden und Duderstadt stehen am Donnerstag, 20.10.2016, und Dienstag, 25.10.2016, nicht für Termine oder telefonische Auskünfte zur Verfügung. Grund sind interne Veranstaltungen, unter anderem im Zuge der Umstrukturierung aufgrund der Kreisfusion.

Quelle: Landkreis Göttingen