Göttingen: Abfallwirtschaft Osterode am Harz: Verschiebung der Leerungstermine

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 10:28 Uhr

Durch die Weihnachtsfeiertage kommt es zu einer Terminverschiebung bei der Abholung der Restabfälle und der Wertstoffe bei der Abfallwirtschaft Osterode am Harz. Nach dem 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtstag, kommt die Kreismüllabfuhr in allen betroffenen Orten jeweils einen Tag später. Die feiertagsbedingten Änderungen sind im noch geltenden Abfallkalender 2016 berücksichtigt. Auch die Öffnungszeiten der Entsorgungsanlage Hattorf am Harz (ehemals Kreismülldeponie) ändern sich rund um die Feiertage. Vom 24.12.2016 bis einschließlich 26.12.2016 sowie am 31.12.2016 bleibt die Entsorgungsanlage geschlossen. Ab dem 27.12.2016 können die Abfälle und Wertstoffe wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten (Mo. bis Fr. von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr – Kleinanliefererstation bis 16:30 Uhr – und Sa. von 8:00 bis 12:00 Uhr) angeliefert werden. Für Nachfragen steht die Abfallberatung der Abfallwirtschaft Osterode am Harz unter Telefon 05522 960-4777 oder per E-Mail, abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de , zur Verfügung.

Quelle: Landkreis Göttingen