Gemeinde Geeste: Das Unternehmen „Dienstleistungen und Lohnarbeiten Einhaus“ ist in die Ölwerkstraße umgezogen

Pressemeldung vom 30. September 2016, 12:22 Uhr

Am vergangenen Freitag konnte Geschäftsführer Alfons Einhaus die neuen Räumlichkeiten seines Unternehmens „Diens leistungen und Lohnarbeiten Einhaus“ an der Ölwerkstraße feierlich eröffnen. Denn ab sofort findet dort die Beratung rund um Fußbodenverlegearbeiten, Türmontagen, Trockenbau, Vertäfelu gen und Treppen statt.

Sein Dank galt unter anderem dem Bürgermeister der Gemeinde Geeste, Helmut Höke, der Firma Korte und selbstverständlich seiner Frau. „Meine Frau wollte mir hier schon ein Bett hinstellen“, berichtet der Geschäftsführer schmunzelnd und betont, dass n sondern auch seine Familie und Freunde viel Zeit in den Umbau i vestiert haben. Und der Umbau ist gelungen! Dies stellte auch M nika Domnick, Geschäftsführerin des benachbarten Unternehmens ADO-Metall fest und bedauerte beinahe, dass Sie das Gr an die Firma Einhaus verkauft hat. „Hätte ich gewusst, was man d raus noch machen kann“, scherzte sie und wünschte zugleich eine gute Nachbarschaft.

Auch Bürgermeister Helmut Höke lobte den Umbau und stellte fest, dass dadurch das Gesamtbild verbessert wird. Gerade als Autobahnzubringer sollte diese Straße einen anziehenden

Quelle: Gemeinde Geeste