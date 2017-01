Pressemeldung vom 20. Januar 2017, 14:19 Uhr

Über die Möglichkeiten des sozialen Engagements in Form eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder Bundesfreiwilligendienstes informiert die Messe „Total Sozial“. Am 4. Februar 2017 präsentieren zahlreiche soziale Einrichtungen ihr Angebot an FSJ- und BFD-Stellen. Auch die Diakonie ist in den Räumen des AOK-Gesundheitszentrum am Johann-Justus-Weg 141 wieder dabei. Über 900 Stellen stehen nach Angaben der AOK bei verschiedenen Trägern in der Weser-Ems-Region zur Verfügung. Weit mehr als die Hälfte dieser Stellen werden von den Christlichen Wohlfahrsverbänden angeboten. Allein bei der Diakonie können Jugendliche zwischen 230 verschiedenen Stellen im sozialen Bereich wählen. Freiwillige können in Kindertagesstätten, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Kliniken, Altenheimen oder anderen Angeboten der Diakonie mitarbeiten. Auf der Messe können sich Interessenten über die verschiedenen Anbieter informieren. Derzeit aktive FSJ-ler berichten über ihre Praxis und Erfahrungen. Der Eintritt sowie die Teilnahme an den Workshops und Vorträgen sind kostenfrei. Infos zum Diakonie-FSJ unter: www.fsj-ol.de

Quelle: Diakonie im Oldenburger Land