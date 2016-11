Delmenhorst: Weihnachtliches Kindertheater in Stadtbücherei

Pressemeldung vom 30. November 2016, 15:21 Uhr

Erstmalig lädt die Stadtbücherei in diesem Jahr zum vorweihnachtlichen Kindertheater mit der Theatergruppe „compania t“ ein. Erzählt wird am Sonnabend, 10. Dezember, ab 11 Uhr in der Stadtbücherei die Geschichte vom „Engel Max – Vom Engel, der immer zu spät kam“ nach dem gleichnamigen Text von Andrea Schwarz. Das Figurentheater mit Schauspiel ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zum Inhalt: Alle Engel versammeln sich zum Hosianna-Singen in Bethlehem. Es ist Weihnachten! Jesus kommt zur Welt. Dieses Ereignis soll mit himmlischem Gesang herrlich laut gepriesen werden; jeder auf der Erde und im Himmel soll dies hören. Der kleine Engel Max will mitjubeln, so schön und laut wie er nur kann. Er nimmt sich ganz fest vor, rechtzeitig den Weg zur Erde anzutreten. Doch Max ist ein verträumter Engel. Statt pünktlich die Glocken in der Himmelsgasse zu läuten, spielt er mit den Wolken Fangen oder hört dem geschwätzigen Wind zu. „Diesmal werde ich ganz gewiss zur rechten Zeit da sein“, schwört sich Max. Schafft er, was er sich vorgenommen hat? Wo liegt dieses Bethlehem überhaupt?

Quelle: Stadt Delmenhorst