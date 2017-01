Delmenhorst: Tanznacht für Jugendliche in der Villa

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 15:08 Uhr

„Menschen sind Menschen, also warum sollten wir nicht miteinander auskommen?“, heißt es in der Übersetzung des Liedes „People are People“ von Depeche Mode aus dem Jahr 1984. Unter diesem Motto findet schon seit 1993 die gleichnamige, integrative Discoreihe statt. An jedem dritten Sonnabend im Monat kann von 20 Uhr bis Mitternacht getanzt und gefeiert werden.

Zur nächsten Tanznacht unter dem Motto „People are People“ lädt das Familienzentrum Villa an der Oldenburger Straße am Sonnabend, 21. Januar, ein. Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren mit und ohne Behinderung sind auf der Tanzfläche willkommen.

Unterhaltsame Musik, die dieses Mal das DJ-Team Marco Bardeck auflegt, soll den ganzen Abend für Spaß auf der Tanzfläche sorgen. Der Eintritt ist kostenlos.

Das integrative Angebot des Fachdienstes Jugendarbeit der Stadtverwaltung bietet im Jahr 2017 drei Motto-Partys an: Eine „Rocknacht“ am 18. Februar, ein „Gala-Abend“ im Juni und das „Oktoberfest“ im Oktober.

* Termin:

Sonnabend, 21. Januar 2017, 20 bis 24 Uhr | Familienzentrum Villa, Oldenburger Straße 49

Quelle: Stadt Delmenhorst