Delmenhorst: Onleihe-Sprechstunde in der Stadtbücherei

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 09:46 Uhr

Alle 14 Tage bietet die Stadtbücherei eine individuelle Beratung zur virtuellen Bibliothek und zu digitalen Medien an. Nächster Termin der sogenannten Onleihe-Sprechstunde ist am Freitag, 20. Januar, ab 14.30 Uhr in der Stadtbücherei im City-Center (Lange Straße 1a).

Welche Medien können auf E-Book-Reader, Tablet oder andere portable Geräte geladen werden? Wie entleihe ich E-Books rund um die Uhr über NBib24, die 24-Stunden-Bibliothek im Internet? Während der Onleihe-Sprechstunde zeigen Mitarbeiter der Stadtbücherei Schritt für Schritt einen Download und beantworten technische Fragen.

Die Sprechstunde ist kostenlos. Es können eigene Geräte wie Tablet, Smartphone oder E-Book-Reader zum Testen mitgebracht werden. Eine vorherige Anmeldung mit Terminvergabe unter Telefon (04221) 99-2476 ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtbuecherei-delmenhorst.de.

Quelle: Stadt Delmenhorst