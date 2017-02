Delmenhorst: Oberbürgermeister Jahnz überbringt Glückwünsche der Stadt

Pressemeldung vom 10. Februar 2017, 13:01 Uhr

Auf ein Jahrhundert kann Margarete Kläner am kommenden Montag zurückblicken. An diesem Tag feiert die waschechte Delmenhorsterin ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin wurde am 13. Februar 1917 in Delmenhorst geboren.

Oberbürgermeister Axel Jahnz gratuliert Margarete Kläner am Ehrentag persönlich und überbringt die Glückwünsche der Stadt. Mit der Jubilarin leben aktuell neun Menschen in Delmenhorst, die ein dreistelliges Lebensalter erreicht haben.

* Hinweis an die Redaktionen:

* Termin:

Montag, 13. Februar 2017, 11.30 Uhr | Kreuzweg 37 B, 27751 Delmenhorst

