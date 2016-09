Delmenhorst: Letzter Aufruf für das A-cappella-Highlight

Pressemeldung vom 21. September 2016, 11:24 Uhr

„LaLeLu“ mit neuem Programm zu Gast im Kleinen Haus

„LaLeLu“, die ultimative A-cappella-Sensation aus Hamburg, präsentieren am Donnerstag, 29. September, ihre neueste Show „Muss das sein?! – Das Trendprogramm“. Ab 20 Uhr rocken sie das Theater „Kleines Haus“ an der Max-Planck-Straße ganz ohne Instrumente.

„LaLeLu“ können gut singen, sehen gut aus, sind wahnsinnig komisch und ganz weit vorn. Die A-cappella-Trendscouts blicken voraus. In einer weg-weisenden Show voller Vorahnungen, Weitblicke und virtueller Bebauungspläne singen die vier Künstler eine Zukunft herbei, die harmonischer nicht sein könnte.

Zukunftsängste, Schlaflosigkeit und Probleme mit verminderten Septnonakkorden geraten in Vergessenheit. Denn nach diesem Abend kennt man sich aus und weiß alles: Wie klingt Jazz der Zwanzigerjahre? Was sind vegane Hühner? Und das Wichtigste: Wie erklärt man seinen Enkelkindern, was ein Smartphone war? Musik hatte noch nie so viel Zukunft. Und Musik ist „LaLeLu“ – ein einzigartiger Mix aus Gesang und Komik, Show und Parodie, Pop und Klassik.

Es können sich noch Karten im Rang gesichert werden. Bis auf wenige Einzelplätze ist der Saal bereits ausverkauft.

Karten sind zum Preis von 22 Euro, ermäßigt 18 Euro, im städtischen KulturBüro im Erdgeschoss des Rathauses unter der Telefonnummer (04221) 99-2464 oder per E-Mail an kulturbuero@delmenhorst.de erhältlich.

Quelle: Stadt Delmenhorst