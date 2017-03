Pressemeldung vom 28. Februar 2017, 12:24 Uhr

Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren sind eingeladen, am zehnwöchigen Nähkurs für Anfänger und Fortgeschrittene teilzunehmen. Zum zweiten Mal trifft sich der Kostüm-Workshops „Grotesque“ am morgigen Dienstag, 28. Februar, in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr in der Städtischen Galerie Delmenhorst. Es sind noch Plätze frei, der Einstieg ist noch ohne Weiteres möglich.

Die Teilnehmer werden von Johanna Cree Summers (Städtische Galerie Delmenhorst) und Mareike Belz (Nordwestdeutsches Museum für IndustrieKultur) mit Näherfahrung, Kreativität und Spaß unterstützt. Sie bieten den Workshop im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahres in der Kultur an. Im weiteren Verlauf des Workshops geben speziell geladene Gäste aus Handwerk und Design anregende und nützliche Impulse.

Beim Umgang mit verschiedenen ausgefallenen Materialien, die auf interessante und spannende Weise in die Kostüme eingearbeitet werden, entwickeln die Teilnehmer eigene Ideen und Schnittmuster für individuelle Kostüme. Nähmaschinen und Materialien stehen zur Verfügung, weitere Stoffe werden im Laufe des Workshops eigenständig erworben.

Abschließend werden die Ergebnisse bei einer Fashion-Show am 30. April zu Musik im Scheinwerferlicht präsentiert. Danach werden die Kostüme für einen Monat im Nordwolle-Museum ausgestellt. Im Anschluss daran können die Teilnehmer sie mit nach Hause nehmen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Lediglich für die benötigten Stoffe, je nach Bedarf, ist eine Kostenpauschale von rund 20 Euro zu zahlen. Anmeldungen sind per E-Mail an info@copartikel.de möglich.

* Termin:

Dienstag, 28. Februar 2017, 14.30 bis 17 Uhr | Städtische Galerie Delmenhorst, Fischstraße 30

* Kontakt:

Nordwolle Delmenhorst – Nordwestdeutsches Museum für IndustrieKultur | Dr. Carsten Jöhnk Telefon: (04221) 29858-13 | Telefax: (04221) 29858-15 E-Mail: nordwollemuseen@delmenhorst.de

Quelle: Stadt Delmenhorst