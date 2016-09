Delmenhorst: KinderWunschBaum-Aktion startet am Weltkindertag

Pressemeldung vom 16. September 2016, 16:00 Uhr

Am Sonnabend, 24. September, gibt Bürgermeister Hermann Thölstedt im Rahmen der Feierlichkeiten zum Weltkindertag auf dem Jute-Gelände den Startschuss für die diesjährige KinderWunschBaum-Aktion. Damit wird bedürftigen Delmenhorster Kindern – inzwischen in der siebten Auflage – einmal im Jahr ein Wunsch im Wert von bis zu 25 Euro erfüllt.

„Wie notwendig diese Aktion ist, belegen nicht nur die aktuellen Armutszahlen eindeutig“, sagt Karin Wiegmann vom Familien- und Kinderservicebüro der Stadtverwaltung. „Immer noch lebt jedes dritte Kind in Delmenhorst in Armut. Das Geld reicht in den betroffenen Familien gerade für den Lebensunterhalt, Kinderwünsche bleiben häufig unerfüllt. Gespräche mit Betroffenen und Einrichtungen machen die Not in manchen Familien deutlich spürbar.“

Im vergangenen Jahr haben die Organisatoren dank der Spenden von Delmenhorster Bürgerinnen und Bürgern, der Unterstützung von Firmen, Vereinen und Künstlern 1.700 Kindern einen Wunsch erfüllen können.

„Das bedeutet aber auch, dass 1.700 Geschenke eingekauft, verpackt und überreicht wurden“, sagt Wiegmann. „Dies ist mittlerweile eine Zahl, die die Kapazitätsgrenze dessen, was logistisch noch zu bewältigen ist, erreicht hat.“

Da von weiter steigenden Zahlen ausgegangen wird, haben sich die Organisatoren gemeinsam dazu entschlossen, entsprechend des Konzepts, „Herzenswünsche“ erfüllen zu wollen, die Altersgrenze auf drei Lebensjahre anzuheben – ein Alter, in dem „Herzenswünsche“ so langsam erst entstehen.

Kinder aus betroffenen Delmenhorster Familien im Alter von drei bis zehn Jahren haben die Möglichkeit, bis zum 11. November einen Wunschzettel im Familien- und Kinderservicebüro an der Oldenburger Straße 9 abzugeben. Die Geschenke werden dann während der Vorweihnachtszeit im Rahmen mehrerer kleiner Feiern in der Zeit vom 12. bis 15. Dezember im Familienzentrum Villa an die Kinder verteilt.

Für die Aktion zeichnen die Kooperationspartner Familien- und Kinderservicebüro, Delmenhorster Bürgerstiftung, Delmenhorster Kreisblatt und Landessparkasse zu Oldenburg verantwortlich. Um alle Wünsche erfüllen zu können, sind die Partner auf Spenden aus der Bevölkerung und von Firmen angewiesen. Wer mithelfen möchte, kann ein Präsent einkaufen oder einen Betrag auf das Spendenkonto der Delmenhorster Bürgerstiftung überweisen.

Das Spendenkonto lautet: Kontoinhaber: Delmenhorster Bürgerstiftung Landessparkasse zu Oldenburg IBAN: DE49280501000090870031 BIC: SLZODE22 Verwendungszweck: KinderWunschBaum

Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt. Nähere Informationen erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Familien- und Kinderservicebüro unter Telefon (04221) 99-2900.

Quelle: Stadt Delmenhorst