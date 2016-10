Delmenhorst: Jungenaktionstag in der Villa

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 11:23 Uhr

Spannende und abwechslungsreiche Workshops für Jungen bietet der Jungenaktionstag am Sonnabend, 22. Oktober, in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr im Familienzentrum Villa und auf dem Gelände des Schulzentrums West. Jungen im Alter von acht bis 16 Jahren sind eingeladen, beim erlebnisreichen Tag dabei zu sein.

Unter dem Motto „Jungen schaffen was“ werden zahlreiche Kreativ-Workshops angeboten. Jungen können beispielsweise einen Spieltisch bauen oder erfahren, wie Schablonengraffiti funktioniert. Technikinteressierte erhalten einen Einblick in das hauseigene Tonstudio und produzieren unter professioneller Anleitung ein Geräusch-Quiz.

Wer gerne werkelt, kann sich im Bumerang bauen oder Nagelbilder gestalten ausprobieren oder eigene Bleistifte schnitzen. Die Zielgenauigkeit kann beim Bogenschießen unter Beweis gestellt werden. Im Workshop „Upcycling – aus Alt mach Neu“ können Abfallprodukte aufgewertet werden. Tüftler haben an diesem Tag die Möglichkeit, einen Roboter zusammenzulöten.

Veranstaltet wird der Aktionstag von den Jugendhäusern und dem Familienzentrum Villa der Stadt Delmenhorst in Kooperation mit der Sozialarbeit an Schulen der Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung. Das Programm beinhaltet auch ein gemeinsames Mittagessen. Die Teilnahme am Jungenaktionstag kostet drei Euro.

Anmeldungen werden ab sofort in allen Jugendhäusern, beim Familienzentrum Villa, bei den Sozialarbeitern an Schulen der Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung und im Fachdienst Jugendarbeit entgegengenommen. Anmeldeschluss ist am 19. Oktober.

Quelle: Stadt Delmenhorst