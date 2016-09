Delmenhorst: Betreuung von Schulkindern in Herbstferien

Pressemeldung vom 28. September 2016, 13:13 Uhr

Noch Restplätze im Angebot – Anmeldeformulare im Internet

Betreuung von Schulkindern in Herbstferien

In der Zeit vom 4. bis 14. Oktober bietet das Familien- und Kinderservicebüro erneut eine Ferienbetreuung für Schulkinder bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres an. Noch gibt es Restplätze.

Betreut werden die Kinder in der ersten Ferienwoche vom 4. bis 7. Oktober im Spielhaus Beethovenstraße in Deichhorst und in der zweiten Ferienwoche (10. bis 14. Oktober) im Kinderhaus des „Treff Hasport“ in Hasport. Pädagogische Fachkräfte stehen in der Zeit von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung.

Wahlweise stehen ein Frühdienst von 7.30 bis 8 Uhr sowie ein Spätdienst von 13 bis 13.30 Uhr zur Verfügung. Angemeldet werden können Schulkinder berufstätiger Eltern. Die Betreuung kostet täglich sechs Euro, eine halbe Stunde Früh- oder Spätdienst kostet jeweils täglich 50 Cent. Eine Ermäßigung für Geschwister ist möglich.

Nähere Informationen sowie den Anmeldebogen erhalten die Eltern im Familien- und Kinderservicebüro unter Telefon (04221) 99-2900 oder per E-Mail an familienservicebuero@delmenhorst.de. Die Formulare sind auch auf der städtischen Internetseite www.delmenhorst.de zu finden.

Quelle: Stadt Delmenhorst