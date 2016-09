Pressemeldung vom 27. September 2016, 15:09 Uhr

Ehrenamt verbindet: Stadt würdigt freiwilliges Engagement

Mit der Veranstaltung „Ehrenamt verbindet“ würdigt die Stadt am Mittwoch, 16. November, in der Markthalle erneut das große Engagement und die Bedeutung der aktiven Ehrenamtlichen in Delmenhorst.

Die Delmenhorster sind nun gefragt: Jeder hat die Möglichkeit, eine oder mehrere Personen vorzuschlagen, die ein besonderes Dankeschön verdient haben, weil sie sich besonders vorbildlich oder intensiv ehrenamtlich engagieren. Mit dem gemeinsamen Abend in festlicher Atmosphäre in der Markthalle soll den aktiven Freiwilligen gedankt werden. Darüber hinaus wird die oder der Ehrenamtliche des Jahres 2016 ausgezeichnet.

Personen können schriftlich an die Stadt Delmenhorst, Vorstandsbüro/ Medien und Kommunikation, Rathausplatz 1, 27749 Delmenhorst und per E-Mail an veranstaltungen@delmenhorst.de oder telefonisch unter (04221) 99-2021 vorgeschlagen werden. Meldeschluss ist am 3. Oktober.

Eine Jury, bestehend aus Vertretern der Politik und des öffentlichen Lebens, wählt im Vorfeld aus den eingegangenen Vorschlägen die Ehrenamtliche oder den Ehrenamtlichen des Jahres 2016. Die Vorgeschlagenen müssen nebenamtlich tätig sein.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Auszeichnung Ehrenamtlicher des Jahres, der Flyer „Ehrenamt verbindet“ sowie das Meldeformular sind unter www.delmenhorst.de/ehrenamt zu finden.

Quelle: Stadt Delmenhorst