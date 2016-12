Bad Harzburg: Weihnachtsmann auf der Bad Harzburger Frei-Eisbahn

Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 14:51 Uhr

Auf der bei Jung und Alt beliebten Frei-Eisbahn in Bad Harzburg zwischen Wohnmobil-Stellplatz und Sole-Therme kann auch an Heiligabend, an den Weihnachtstagen, Silvester und Neujahr gelaufen werden. Allerdings gelten an diesen Tagen besondere Öffnungszeiten. Am 24. Dezember ist die Eisbahn von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Ab 10 Uhr hat sich für eine Stunde auch ganz besonderer Besuch angesagt. Der Weihnachtsmann begibt sich auf das glatte Parkett und verschenkt kleine Gaben an Kinder. Am 1. und 2. Weihnachtstag kann das rutschige Freizeitangebot von 12 bis 20 Uhr genutzt werden.

Auch zu Silvester kann sich auf der rund 1000 qm großen Eisfläche vergnügt werden. Am letzten Tag des Jahres 2016 ist die Frei-Eisbahn von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Neujahrstag steht die Eisbahn vom 12 bis 20 Uhr zur Verfügung. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr findet ein Sektempfang der Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe statt.

Weitere Informationen sind bei der Tourist-Information, Nordhäuser Straße 4, 38667 Bad Harzburg, Tel. (0 53 22) 7 53 30, info@bad-harzburg.de und www.bad-harzburg.de zu erhalten.

Quelle: Stadt Bad Harzburg