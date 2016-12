Bad Harzburg: Sonderfahrzeiten der Burgberg-Seilbahn zu Weihnachten und Silvester

Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 14:52 Uhr

Sonderfahrzeiten für die Burgberg-Seilbahn gibt es am 24. Dezember (Heiligabend) von 10 bis 13 Uhr. Am 31. Dezember (Silvester) werden Gäste und Einwohner von 10 bis 18 Uhr sowie wieder ab 23 Uhr bis 2.00 Uhr auf und vom Großen Burgberg befördert. Dabei dürfen allerdings keine Feuerwerkskörper in die Gondel mitgenommen werden. Von 0.30 bis 2 Uhr werden dann nur noch Fahrten ins Tal angeboten. Am Neujahrstag ist die Burgberg-Seilbahn wieder ab 11 und bis 17 Uhr in Betrieb. An allen anderen Tagen sind die Öffnungszeiten dem Winterfahrplan entsprechend.

Weitere Informationen sind bei der Tourist-Information unter Telefon (0 53 22) 7 53 30, info@bad-harzburg.de oder www.bad-harzburg.de zu erhalten.

Quelle: Stadt Bad Harzburg