Bad Harzburg: ,,Lust auf Norden“ berichtet vom Besinnungsweg

Pressemeldung vom 22. Dezember 2016, 16:22 Uhr

Langsam aber sicher neigt sich das Jahr 2016 dem Ende zu. Die verbleibenden Tage nutzen viele um das alte Jahr Revue passieren zu lassen und Ziele für das neue Jahr festzulegen. In Bad Harzburg bietet sich dafür ein ganz besonderer Ort an, der Besinnungsweg auf dem Sachsenberg. Regelmäßig bieten die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetrieben der Stadt Bad Harzburg Führungen auf dem Besinnungsweg an, geleitet werden diese von Wanderführer Horst Woick. Die letzte Tour im Jahr findet traditionell am 31. Dezember statt. Hier haben alle Interessierten nochmal die Möglichkeit den letzten Tag des Jahres besinnlich ausklingen zu lassen. Bei seiner letzten Führung wurde Horst Woick von Redakteurin Annika Erdmann und ihrem Kamerateam begleitet. Der Beitrag wird am Freitag, 30. Dezember, um 18.15 Uhr, in der Sendung ,,Lust auf Norden“ im NDR-Fernsehen ausgestrahlt.

Quelle: Stadt Bad Harzburg