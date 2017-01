Bad Harzburg: Eishockey: Bad Harzburg vs. Braunlage

Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 11:37 Uhr

Am Samstag, 14. Januar gibt es auf der Frei-Eisbahn Bad Harzburg einen Einblick in die Welt des Harzer Eishockeys. Dafür wird die Eisfläche in der Zeit von 13.45 Uhr bis ca. 16.45 Uhr für die Veranstaltung genutzt. Anschließend können die Besucher bis 20 Uhr wieder auf der Eisfläche ihre Runden drehen und Spaß haben.

Ab 14 Uhr demonstrieren die Harzer Falken Juniors den Zuschauern, wie die Bambinis bereits Schlittschuh laufen und mit Schläger und Puck umgehen können.

Die Juniors werden von zwei bekannten Braunlager Eishockey-Größen trainiert, nämlich von der über 200fachen Nationalspielerin Franziska Busch und dem ehemaligen Oberliga-Spieler Andre Niemeyer.

Im Anschluss zeigen frühere Braunlager Kufencracks, wie Eishockey richtig gespielt wird, worauf es ankommt und das ein oder andere Kabinettstückchen vorführen. Diese Spieler, die zu Ihrer aktiven Zeit fast alle auch in Braunlage Ihre Eishockeyheimat hatten, treffen sich weiterhin regelmäßig und trainieren gemeinsam in Braunlage.

Sie sind die Braunlager Jungs und werden von den Bad Harzburger Youngsters zu einem ultimativen Schlagabtausch gefordert. Endlich gibt es Dank der Frei-Eisbahn auch Bad Harzburger, die Eishockey – wenn auch nur zum Spaß – spielen. Sie trainieren regelmäßig in den Wintermonaten nach Schließung der Eisbahn und wollen jetzt allen zeigen, was sie sich selber beigebracht und gelernt haben.

Danach wird dieses nicht ganz ernst gemeinte und freundschaftliche Duell der Nachbarstädte stattfinden. Auch wenn in Bad Harzburg mehr der Sommersport Vorrang und Erfolg hat und Eishockey eine ureigene und traditionell erfolgreiche Sportart in Braunlage ist, fordern unsere Youngsters die Braunlager Jungs heraus.

Sie haben weder Angst, noch Respekt vor den „Größen“ früherer erfolgreicher Braunlager Eishockeyzeiten wie Marek Adamec, Stefan Deppe, Hubertus Einbeck, Jörg Horlacher, Roland Schröder und Co.

Die Veranstaltung ist für die Besucher kostenfrei. Sie wird moderiert vom Chef der Eisbahn, Andreas Richter, persönlich.

Quelle: Stadt Bad Harzburg