Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 14:52 Uhr

Sich einmal wie ein echter Fußballprofi fühlen, die Fußballschule von Hannover 96 macht das möglich. Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren haben die Möglichkeit, vom 12. – 14. Mai 2017 beim 8. Fußball – Nachwuchscamp im Sportpark an der Rennbahn in Bad Harzburg in die Welt von Hannover 96 einzutauchen. Die Aktion steht unter dem Motto: „Fußballspaß, Miteinander und Gemeinschaft“. Ab sofort können online auch Gutscheine für das Camp erworben werden. Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle Fußballbegeisterten.

In intensiven Trainingseinheiten werden die Kinder vom erfahrenen Trainerteam aus der Landeshauptstadt bestmöglich gefördert und gefordert. Spaß und Freude soll dabei nicht zu kurz kommen, dafür sorgen ein 96-Fußballquiz, Torwandschießen sowie weitere kleine Überraschungen. Zudem werden viele hilfreiche Tricks und Anregungen für eine erfolgreiche Fußballzukunft vermittelt.

Um sich im Nachwuchscamp wie ein echter Profi zu fühlen, brauchen die Teilnehmer auch eine entsprechende Ausrüstung: Neben der kompletten Trainingsausrüstung, bestehend aus Trikot, Hose, Stutzen und Profi- Trinkflasche der Hannover-96-Fußballschule, erhalten die Kinder eine Teilnehmerurkunde mit Foto, einen Erinnerungspokal und einen Gutschein zu einem Heimspiel der Bundesligisten. In der Teilnehmergebühr in Höhe von 99,96 € sind während des gesamten Zeitraumes neben der Mittagsverpflegung auch alle Getränke enthalten.

Anmeldungen sind unter https://fussballschule.hannover96.de/de/kids/events möglich.

Quelle: Stadt Bad Harzburg