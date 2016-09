Bad Harzburg: 2. Harzer Benefiz- Entenrennen

Pressemeldung vom 14. September 2016, 16:51 Uhr

Am Sonntag, den 25. September 2016, um 11 Uhr, findet im Rahmen des 21. Bad Harzburger Kastanienfestes zum zweiten Mal das Benefiz-Entenrennen auf einem Teilstück der Radau statt. Das vom Verein für krebskranke Kinder Harz e.V. ins Leben gerufene Event, das von zahlreichen regionalen Firmen unterstützt wird, dient dazu, Besucher und Teilnehmer über die Arbeit und Ziele des Vereins zu informieren und mit viel Spaß und bei bestem Wetter betroffene Familien, Unterstützer und Interessierte zusammenzubringen. Im letzten Jahr wurden aus dem Stand fast 500 Enten ins Rennen geschickt und bei strahlendblauen Himmel konnten viele Zuschauer ihre Ente anfeuern und den moderierten Zieleinlauf verfolgen.

Der Verein für krebskranke Kinder Harz e.V. hat in den letzten Jahren große regionale Bekanntheit erlangt und vielfältige Unterstützung erfahren. Dadurch war es möglich, die Hilfe für betroffene Familien auszuweiten und neben beratenden Funktionen auch praktische Hilfen anzubieten. In Bad Harzburg und Umgebung wurden fünf erkrankte Kinder und deren Angehörigen von dem Verein begleitet und unterstützt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Aufklärungsarbeit zu leisten und das Thema „Krebs bei Kindern“ mehr in den Mittelpunkt stellen.

Alle Teilnehmer des Entenrennens können sich der Mietstation oder online auf den Seiten des Vereins eine oder mehrere Enten mieten, die zwischen Solebad und Berliner Platz auf einer Strecke von 800 Metern gegeneinander antreten. Die eingenommene Miete von 5,- Euro pro Ente fließt zu 100 Prozent in die Arbeit des Vereins und ermöglicht eine direkte und unbürokratische Hilfe für krebskranke Kinder in der Region. Gerade im den zurückliegenden Monaten kam es zu einem Anstieg von Unterstützungsanfragen aus der gesamten Harzregion. Dabei war es sehr wichtig, dass die finanziellen Mittel da waren, nicht nur um Herzenswünsche zu erfüllen, sondern auch die Hospizarbeit zu unterstützen, da nun auch Fälle auf den Verein zu kamen, wo es keine medizinische Hilfe mehr gab.

Für die besten 10 Platzierungen winken Sachpreise, darunter ein Wochenende für 2 Erwachsene und 1 Kind incl. Frühstück im 4-Sterne Hotel „Am Stadtpark“ in Wilhelmshaven.

Zu mieten sind die Enten online unter: www.verein-fuer-krebskranke-kinder-harz.de

Quelle: Stadt Bad Harzburg